新华社北京8月28日电 8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通，进行了坦诚、实质性、建设性讨论。

王毅表示，中美关系要保持正确方向，关键在于两国元首把舵引航。中美两国要避免冲突对抗，关键在于遵守三个联合公报。中美互动要顺利开展，关键在于平等相待。中美关系要行稳致远，关键在于巩固民意基础。中美双方要实现和平共处，关键在于树立正确认知。

王毅介绍了中共二十届三中全会精神，强调这次会议是中国改革开放新的重要里程碑，为各国共同发展提供了新机遇。

王毅强调，美方应当把不支持“台独”的承诺落到实处。停止在经贸和科技领域打压中国。不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。

沙利文表示，美方坚持一个中国政策，不支持“台湾独立”“两个中国”“一中一台”。美国的政策目标就是要找到让美中关系可持续发展的办法，愿同中方继续保持战略沟通。

双方还就乌克兰、中东及朝鲜半岛等问题交换了意见。

双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。

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