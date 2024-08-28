新华社北京8月28日电 8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通，进行了坦诚、实质性、建设性讨论。

王毅表示，中美关系历经跌宕起伏，梳理其中的经验教训，有助于更好开辟未来，找到中美两个大国的正确相处之道。

一是中美关系要保持正确方向，关键在于两国元首把舵引航。双方应该秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，落实两国元首共识，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

二是中美两国要避免冲突对抗，关键在于遵守三个联合公报。要维护两国建交的政治基础，尊重中国的主权和领土完整，尊重中国的政治制度和发展道路，尊重中国人民的正当发展权利。

三是中美互动要顺利开展，关键在于平等相待。从实力地位出发不是国与国交往的正确方式。

四是中美关系要行稳致远，关键在于巩固民意基础。应当为人民之间的交往搭建更多桥梁、铺设更多道路，而不是设置障碍。

五是中美双方要实现和平共处，关键在于树立正确认知。中国对内致力于让中国人民过上美好生活，对外努力为世界和平发展作出更大贡献。美方不能用自己走过的道路臆测中国，也不要用国强必霸的模板镜像中国。

王毅介绍了中国共产党二十届三中全会精神，强调这次会议是中国改革开放新的重要里程碑，为外界读懂中国提供了新视野，为各国共同发展提供了新机遇。

王毅强调，台湾属于中国，中国必将统一。“台独”是台海和平稳定的最大风险。美方应当把不支持“台独”的承诺落到实处，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止武装台湾，支持中国和平统一。

王毅指出，各国安全必须是共同、综合、合作、可持续的，本国的安全不能建立在他国不安全的基础上。国家安全需要有明确边界，特别是在经济领域更要科学界定。美方应停止在经贸和科技领域打压中国，停止损害中方正当利益。以“产能过剩”为借口搞保护主义，只会损害全球绿色发展，影响世界经济增长。

王毅强调，中国坚定维护对南海诸岛的领土主权和海洋权益，维护《南海各方行为宣言》的严肃性和有效性。美国不得以双边条约为借口损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。

沙利文表示，美中之间有分歧，有竞争，也有很多需要合作的领域。同意应以平等的方式对待对方，竞争也应当是健康、公平的。美国无意同中国脱钩。美方坚持一个中国政策，不支持“台湾独立”，不支持“两个中国”，不支持“一中一台”。美国和中国将长久地在这个星球上和平共存，美国的政策目标就是要找到让美中关系可持续发展的办法。美方愿同中方继续保持战略沟通，增进相互了解、减少误解误判。

双方还就乌克兰、中东及朝鲜半岛等问题交换了意见。王毅表示，中国始终致力于劝和促谈，推动政治解决乌克兰危机，我们会继续做正确的事情。美方不应向中方推卸责任，更不得滥施非法单边制裁。

双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。

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