新华社太原8月28日电 特稿｜“这是我想要记住的地方”——发展中国家议员在华感受中国文化传承与现代发展

新华社记者杜鹃

第六次发展中国家议员研讨班19日至28日在华举行，来自32个发展中国家的议会领导人和代表在北京、山西等地参访，领略中国传统文化魅力的同时，沉浸式体验中国式现代化的发展成就。回顾总结此次研讨成果，各国议员纷纷表示希望能借鉴中国经验，助力本国发展。

“中国的巨大发展变化令我印象深刻”

本次研讨班由中国全国人大和各国议会联盟共同举办。在参访中，各国议员近距离观察中国乡村振兴进程，了解智慧农业等领域的发展。

圭亚那议员法伊尔·杰法拉利十多年前曾访问中国。这次再来，他说：“这些年来中国的巨大发展变化令我印象深刻。”

多次访华的博茨瓦纳酋长院主席普索·哈博罗内深有同感。他说，近年来中国在基础设施建设和服务、技术创新等领域取得巨大进展，中国发展水平稳步提升。

赞比亚国民议会社会委员会主任多琳·奇邦巴在参观了山西塔山煤矿后说，5G和人工智能在采矿系统中的应用给她留下深刻印象。谈起塔山煤矿所在大同市的环境水平以及当地在可持续发展领域所作的努力，她认为“中国为实现可持续发展目标采取的举措值得非洲国家借鉴”。

在晋中国家农高区智慧农场示范基地，议员们认真听取工作人员对各种农产品的介绍，询问种子的抗病特性、无人机的应用、智能种植机器人的操作方法，还饶有兴味地品尝脆枣、果汁、陈醋……

在示范基地观看了智能水肥一体机系统的操作后，尼泊尔议会代表比努卡·谢尔帕感叹中国农业的自动化和智能程度：“一个人就能管理控制一万平方米（大棚）。这太神奇了！”

“中国有很强的文化保护意识”

此次行程中的文化元素令各国议员印象深刻，他们高度评价中国在保护文化遗产方面所做的切实努力。

塞舌尔国民议会议员塞巴斯蒂安·皮拉伊在参观大同古城后开心地买了一对小石狮作为纪念。皮拉伊告诉记者，中国人对传统文化的珍视让他感触良多，“中国人是在为子孙后代而努力做好文化保护”。

兼任博中友协主席的哈博罗内同样认为，“中国有很强的文化保护意识”，祖辈的教诲被一直铭记，并传承给年轻人。

肯尼亚国民议会议员纳布韦拉·纳比在一场主题为“尊重文明多样性，促进文明交流互鉴”的专题研讨中发言说，文化是社会的灵魂，“尊重文化的多样性有助于保护和丰富人类文明”。

发展中国家议会代表们纷纷表示，当前全球多重危机挑战交织叠加，国际社会需要携手应对，因此促进文明对话、增进相互理解愈加重要。

莱索托国民议会议长特洛汉格·塞卡马内表示，每一个国家都应当获得尊重和机遇，“每一种文明都可以为人类发展作出贡献”。

“这是一次深刻的学习之旅”

经过数日实地参访，各国议员深刻感受到，中国如今的发展成就来之不易。

在马达加斯加参议长拉瓦卢马纳纳看来，杨家窑村发展转型的故事鼓舞人心。在这个山西村庄，他看到生态友好的居住环境和当地人民的美好生活。在了解当地如何脱贫致富后，他对中国推进乡村振兴的努力赞叹不已。

“这是我想要记住的地方，”马拉维议员弗朗西斯·贝莱卡尼亚马在杨家窑学校参观音乐和计算机教室后感慨道，“无法想象一个村庄可以发展得如此之好。”他不停拍照记录参观中的点点滴滴，希望这些记录今后能激励他努力工作、不断创新。

在北京的中国共产党历史展览馆，议员们了解了中国共产党如何团结带领中国人民走上繁荣富强之路。各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松表示，这次访问让她了解到中国如何经历不同阶段逐步发展起来，从中感受到中国人民的坚韧精神。

“这是一次深刻的学习之旅。”毛里求斯国民议会议长阿德里安·杜瓦尔参观中国共产党历史展览馆后说，这次参观让他深刻理解中国经历过的挑战。他说，中国是当今世界第二大经济体，在科技创新领域处于世界前列，“在中国共产党领导下，中国付出巨大努力才取得了今天的成就”。

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