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全球可持续交通高峰论坛（2024）进一步深化全球交通合作

2024年08月28日09:03 | 来源：新华网
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　　记者8月28日从交通运输部获悉，全球可持续交通高峰论坛（2024）将于9月25日至26日在北京举办。本届论坛以“可持续交通：物流联通世界”为主题，将进一步深化全球交通合作。

　　据交通运输部国际合作司有关负责人介绍，此次论坛将围绕可持续交通重点讨论“全球治理——建立全球可持续交通合作伙伴关系”“互联互通——加强政府治理与安全应急合作，构建有韧性的全球物流供应链”“共同发展——打造公平普惠可持续的农村交通体系，让人人享有安全便捷的出行环境”“创新驱动——人工智能赋能交通运输新发展，打造低空经济新增长引擎”“生态优先——推动新能源发展，加快全球交通绿色低碳转型”五个发展议题，并设计了开幕式暨全体会议、部长论坛、主题会议等活动。

　　这位负责人表示，论坛期间，各方将共同发布包括关于落实联合国2030年可持续发展议程、推动可持续交通发展的有关倡议、中国可持续交通发展报告（2023）等一系列务实成果。

　　据了解，此次论坛结合不同交通运输方式，设计了多条技术参观路线，涵盖自动驾驶与智能物流、农村公路与城乡客运、国际机场与轨道交通、高铁与自动化码头等领域，全面展示中国在可持续交通发展方面的创新成果。

　　这位负责人说，此次论坛旨在搭建推进全球交通合作的高层次平台，推动构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容和韧性的交通系统，为推动落实全球发展倡议提供助力。（记者叶昊鸣）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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