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通讯｜一渠清水润民心——探访中企承建的斯里兰卡水渠项目

2024年08月28日08:41 | 来源：新华网
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　　这是8月9日拍摄的17公里水渠一角。新华社记者 伍岳 摄

　　新华社科伦坡8月27日电　通讯｜一渠清水润民心——探访中企承建的斯里兰卡水渠项目

　　新华社记者陈冬书　伍岳

　　8月，正午的烈日炙烤着大地，斯里兰卡中部地区加莱韦勒镇丰盈的河水已缩成几个小浅滩，数十只白鹭在水洼里徘徊。

　　然而就在不远处，汩汩清水正沿着4米多宽、2米多深的明渠流入农田进行灌溉。

　　这是8月9日拍摄的17公里水渠。新华社记者 陈冬书 摄

　　为解决部分地区旱季严重缺水问题，斯里兰卡政府制订了马哈韦利水安全投资计划，希望将斯里兰卡西南部丰富的水资源引入相对缺水的中部、北部和东部地区，中国建筑集团有限公司承建的斯里兰卡中部17公里水渠项目成为其中重要的组成部分。今年5月，这个项目主体完工，水渠覆盖加莱韦勒镇周边的10个村庄，可灌溉农田近400公顷。

　　这是8月9日拍摄的当地旱季干涸的河床。新华社记者 伍岳 摄

　　“以往一到旱季，我们只能靠深井水灌溉田地。现在有了中国修建的水渠，水稻有望从每年一季变成两季，还能再多种一季蔬菜，生活更有盼头了！”年近六旬的加莱韦勒镇阿卢特韦沃村村民库拉塞卡拉说。

　　修水渠并非“水到渠成”。自2018年年底开工以来，项目经历了众多挑战。项目经理郭秉奎回忆，由于斯里兰卡政府规划的水渠主线穿越居民区，基础设施众多，施工过程面临重重困难。

　　这是8月9日拍摄的当地旱季干涸的河床。新华社记者 陈冬书 摄

　　郭秉奎说：“有一段水渠临近学校，我们只能找时间施工，并最大程度减轻振动，降低噪音，在不打扰学校正常教学的情况下修完这段水渠。”

这是8月9日在斯里兰卡加莱韦勒拍摄的未被修缮的水渠。新华社记者 陈冬书 摄

　　中国建筑斯里兰卡分公司负责人刘兵全介绍，这个项目一直将工程建设与社会责任紧密结合，为当地提供了600余个就业岗位，并实施“鲁班工匠计划”，为当地培训技术工人80余名。

　　中方的真诚和尊重换来了当地民众的信任。“中国朋友施工完成后，都会把道路复原并绿化，或为村庄进行其他修缮，造福村民，所以我愿尽我所能，带动周边村镇村民，为中国朋友提供最大程度的支持和配合。”阿卢特韦沃村农业协会主席维杰孔说。

　　对许多当地人来说，水渠还带来了新的生活乐趣。傍晚时分，24岁的穆罕默德·努尔沙德下班归来，迫不及待地跑到水渠边与朋友游玩。他说：“这条水渠造福了镇上的农业生产，也给我们的生活带来了快乐。”

　　8月9日，当地民众在17公里水渠中嬉戏、洗涤衣物。新华社记者 伍岳 摄

　8月9日，当地民众在17公里水渠中嬉戏。新华社记者 伍岳 摄

这是8月9日拍摄的17公里水渠。新华社记者 伍岳 摄

　　戏水、散步……日头不那么晒的时候，水渠边总有聊不完的话题。

(责编：崔越、刘叶婷)

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