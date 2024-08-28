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巴西记者参访湖北 感受蓬勃发展动能

2024年08月28日08:35 | 来源：新华网
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　　时值中国与巴西建交50周年，应中联部邀请，巴西媒体记者考察团一行20余人于8月24日至27日到访湖北，在这片科创热土上感受中国的发展脉动，并用他们手中的笔与镜头向巴西受众展示真实的中国。

　　在武汉经济技术开发区猛士科技智慧园区，一段设置水域、高坡、乱石堆等复杂路况的试驾路段吸引了考察团成员的眼球。尽管烈日当空，考察团成员大都守在没有多少遮挡物的停车场里，只为在第一时间排队试乘中国自主研发的电动越野车“猛士917”。

　　在YouTube平台有着10余万粉丝的巴西籍自媒体博主费利佩·杜兰特全程举着口袋相机，记录下这段试乘经历。“通过第一个乱石堆时，我几乎没有任何不适，坐在车内感觉非常平稳。”杜兰特说，他准备把这段试驾视频发到社交媒体账号上，让更多人了解中国新能源汽车的发展状况。

　　巴西媒体记者考察团在武汉经济技术开发区猛士科技智慧园区参观。新华社记者乐文婉 摄

　　近年来，武汉推动汽车产业向电动化、智能化、网联化快步发展。在国家智能网联汽车（武汉）测试示范区，美国有线电视新闻网驻巴西记者佩德罗·卡斯特罗坐上无人驾驶汽车。点击屏幕确认行程后，汽车方向盘便自行转动，随后汽车就汇入车流之中。借助车顶配置的激光雷达与摄像头，无人驾驶汽车实时监控路况，对于突然出现的行人与障碍物，也能保持一定距离缓停。

　　“最初几分钟，我内心其实有点害怕，但很快就开始享受这趟无人驾驶旅程了，因为非常舒适、平稳。”卡斯特罗说，这趟新奇的体验，让他看到了无人驾驶汽车的发展潜力。

　　“这款无人机的挂载能力和续航时间是多少？”“农业领域的无人机能起到什么作用？”“你们企业跟巴西有合作吗？”……在湖北电鹰科技有限公司的展厅里，记者们被一款伸展出六只翅膀的物流无人机深深吸引，围着讲解员争相提出问题。

　　“我在武汉看到的很多科技产品，尤其是这些无人机，对于应对气候变暖非常重要。”巴西Rede Brasil新闻网记者阿格尼斯·弗朗库说，巴西有广袤的森林，如果能大量投放无人机在高空巡查，森林火灾与非法森林砍伐都能得到更加有效的控制，希望两国研究人员能在这方面有更加深入的合作。

　　巴西籍记者阿格尼斯·弗朗库（左四）在武汉一家企业参观。新华社记者乐文婉 摄

　　午餐后近一小时的自由活动时间里，弗朗库并没有回到房间休息，她在户外找了个阴凉的地方，快速敲击键盘，希望把在中国的所见所闻尽快成文。

　　“今年是巴西和中国建交50周年，我们在这里感受到，巴西和中国的合作不仅限于经济层面，也在交流文化、分享机遇。”弗朗库说。

　　在鄂期间，考察团还参观了华工科技、湖北省博物馆等地方。接下来，他们还将前往四川，继续开展相关活动。（记者乐文婉、刘紫玄）

(责编：崔越、刘叶婷)

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