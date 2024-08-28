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以军方宣布在加沙地带解救一名被扣押人员

2024年08月28日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷8月27日电（记者王卓伦）以色列国防部27日说，一名被扣押在加沙地带的以色列人当天从一处地下隧道获救。

　　以色列国防军发言人哈加里27日在新闻发布会上说，以军一支突击队当天根据精准情报，从加沙地带一处地下隧道中营救出了这名被扣押人员。另据以军当天发表的声明，以军和以国家安全总局（辛贝特）人员近日持续在加沙地带的地下隧道中开展搜寻被扣押人员的行动。

　　以色列媒体报道说，这是第8名通过以军军事行动获救的以色列被扣押人员。

　　以色列总理内塔尼亚胡当天发表声明说，以方致力于令所有被扣押人员获释。他表示，以方主要通过两种方式实现这一目标，即谈判和营救行动。同时，他强调以色列在加沙地带维持军事存在的必要性，并称以方将不断施加军事压力。

　　去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）自加沙地带突袭以色列境内军民目标，以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的最新数据，本轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4万名巴勒斯坦人死亡、逾9.3万人受伤。

(责编：崔越、刘叶婷)

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