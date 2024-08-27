新华社太原8月27日电 通讯｜“我在这里找到了答案”——记发展中国家议员参访晋中国家农高区智慧农场示范基地

新华社记者杜鹃

山西省晋中国家农高区智慧农场示范基地日前迎来一批特殊客人，32个发展中国家的议会领导人和代表来到这里，体验中国农业的现代化和智能化发展。他们中有一些人希望为推动本国农业现代化发展取经，还有一些人计划为本国高等学府与中方农业科研院校开展合作牵线搭桥。

在展示区，议员们认真听取工作人员对各种农产品的介绍，询问产品特性，了解种子问题；走进大棚，议员们用手机拍摄彩虹西瓜、樱桃番茄等农作物，询问施肥方式和瓜果甜度等；在了解智能农机时，他们对可实现一人管理一万平方米大棚的智能水肥一体机系统颇为关注，详细询问这一系统的操作方式。

对肯尼亚国民议会议员纳布韦拉·纳比而言，智慧农场示范基地展示了中国如何确保粮食安全，“这处示范基地非常有效地利用了土地空间。希望我们国家在这方面与中国开展合作”。纳比说，农业现代化保障高水平生产力，“这是非洲国家应该走的道路”。

莱索托国民议会议长特洛汉格·塞卡马内认为，智慧农场示范基地展示了“劳动、机械化和智能技术良好结合推动农业发展”。他希望推动莱索托和中国农业科研人员之间的互访，让莱索托相关人员来华学习发展农业现代化技术，也期待中国专家访问莱索托。

“从促进粮食安全角度来看，任何关注提高农业生产水平的人，都会对这个地方感兴趣。”纳米比亚国民议会议长彼得·卡贾维维告诉记者，“需要不断审视我们正在使用的方法”，农业现代化至关重要。

年逾八旬的卡贾维维说，他对适合在干旱环境下生长的种子感兴趣，还关注如何将智慧农场示范基地的经验带回纳米比亚进行转化，“我在这里找到了答案”。

如何更好地实现产学研合作，进而为农民赋能、为土地增加价值？卡贾维维的疑问在智慧农场示范基地一场座谈会上得到了解答。他推动纳米比亚高校与中方农业科研院校进行合作，并得到中方积极回应。他告诉记者，希望纳中两国开展农业科研合作，把中国经验应用到纳米比亚。

各国议会联盟主席、坦桑尼亚国民议会议长图利娅·阿克松表示，参加座谈会的中方专家表达了合作交流意愿，他们展现的开放态度令人印象深刻。

第六次发展中国家议员研讨班19日至28日在华举办。研讨班由中国全国人大和各国议会联盟共同举办，来自32个发展中国家的议会领导人和代表在北京、山西、天津等地进行实地考察。

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