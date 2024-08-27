新华网东京8月27日电（记者胡晓格 冯翀）为纪念北京和东京缔结友好城市45周年，由日中友好交流城市青少年围棋交流大会执行委员会主办的第一届首都杯中日青少年围棋大会暨第二届中日友好交流城市青少年围棋交流大会近日在东京举行。来自中日两国各地的200多名青少年围棋选手和友好人士参加，以棋会友，续写友谊。

中国驻日本大使馆公使衔参赞杜柯伟在致辞中表示，围棋作为中日共通的文化和人文交流的重要载体，曾在推动两国邦交正常化及之后的两国关系发展中发挥重要作用，留下了一段“围棋外交”的佳话。希望各位青少年以棋会友，以此为契机建立珍贵的跨国友谊，成为两国友好的小使者。期待各位青少年未来携手并肩，做文明交流互鉴的推动者、实践者、贡献者，为中日关系健康稳定发展贡献自己的青春力量。

日中友好交流城市青少年围棋交流大会委员会会长河村建夫在致辞中表示，今年不仅是东京和北京缔结友好城市45周年，也是中国少年围棋代表团访日45周年，希望青少年们以棋为媒开展交流，共同开创日中未来合作的新局面。

比赛结束后，中日小棋手互赠礼物、合影留念。他们表示，通过本次围棋大会彼此结下了深厚的友谊，期待将这份友情一直传递下去。

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