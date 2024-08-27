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博鳌亚洲论坛曼谷圆桌会议聚焦共同美好未来

2024年08月27日12:56 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月27日电（记者陈倩慈　高博）博鳌亚洲论坛曼谷圆桌会议26日在泰国首都曼谷举行，会议主题聚焦“世界的未来：亚洲的视角”。

　　本次会议为期一天，100多位来自亚洲各国的政要、学者、企业家和联合国等国际组织代表深入探讨如何推进多边主义、落实可持续发展目标。

　　第78届联合国大会主席弗朗西斯在视频致辞中表示，曼谷圆桌会议非常及时，将为促进地区和全球和平与繁荣发挥重要作用。

　　联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文致辞说，联合国2030年可持续发展议程时间过半，但进展有限、缓慢、不平衡。面对气候变化、贫困等挑战，唯一的出路是加强国际合作，而中国和亚洲的可持续发展实践对2030议程具有积极意义。

　　博鳌亚洲论坛秘书长张军致辞说，期待各方展示战略视野，加强团结合作，维护多边主义，坚持构建开放型世界经济，走可持续发展之路，为动荡的世界注入信心和力量，为应对重大挑战提供智慧和方案。

　　泰国前副总理兼外长敦在开幕式上表示，圆桌会议让世界听到亚洲声音，协助联合国未来峰会制定新的全球议程，塑造更好的明天。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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