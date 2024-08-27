新华社明斯克8月26日电（记者陈汀 鲁金博）2024年中国商品和服务（白俄罗斯）展览会26日在白俄罗斯中白工业园开幕。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在开幕致辞中说，在两国领导人的战略引领和共同关心下，中白全天候全面战略伙伴关系持续健康稳定发展，高质量共建“一带一路”合作扎实推进。展览会为中白两国企业合作发挥了展览展示和牵线搭桥的重要平台作用，不仅是展示中国企业实力和创新成果的重要窗口，更是推动中白经贸合作迈向新高度的重要契机。希望所有参展商和客商充分抓住机遇，以更丰硕的合作成果助力中白关系发展，不断造福两国和两国人民。

白俄罗斯经济部副部长阿布拉缅科表示，白中长期贸易伙伴关系稳步发展，夯实两国全天候全面战略伙伴关系定位。两国将在深化技术合作、优化产业链和贸易、促进新兴产业、加深数字经济信息化发展等方面进一步合作。

白俄罗斯工业部副部长库兹涅佐夫说，中国的现代化进程和在工程技术领域取得的巨大成就引人瞩目。白中两国企业间合作正全方位深入发展。本届展览会将为发展互利合作再添动力，促进各方之间建立密切联系。

首届中国商品和服务（白俄罗斯）展览会于2019年举办，今年是第三届。本届展览会将持续4天，展览面积超过1万平方米。展品涉及机电、汽车零配件、纺织品及纺织机械、医疗设备及用品、仓储物流、木材加工等领域。

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