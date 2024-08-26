新华社北京8月26日电（记者董雪、邵艺博）外交部发言人林剑26日说，通过《通胀削减法案》搞歧视性补贴，连续阻挠世界贸易组织上诉机构法官遴选，动辄对别国产品加征高额关税，美方的这些做法引发全球对新一轮贸易战的最大担忧。

当日例行记者会上，有记者问：有美国媒体日前发表文章称，中国加大制造业投资的做法将加剧产能过剩问题，挤压其他国家企业，引发新一轮全球贸易战。发言人对此有何评论？

林剑表示，中国制造享誉全球，靠的是持续研发投入和比较优势，而不是靠补贴进行倾销，更不是靠保护实现垄断。

“我们以自身完备的制造业产业链保障了全球产供链稳定，也带动了世界范围内的技术进步和产业升级。”林剑说，中国货物贸易出口国际市场份额连续15年保持全球第一，进口国际市场份额也连续15年保持全球第二，为世界经济稳健发展发挥了公认的重要作用。

林剑表示，每当自身陷于困局，美国一些人士和媒体就把别国当作转嫁矛盾的“替罪羊”，这种情况屡见不鲜。事实很清楚，通过《通胀削减法案》搞歧视性补贴，连续阻挠世界贸易组织上诉机构法官遴选，动辄对别国产品加征高额关税，美方的这些做法才引发全球对新一轮贸易战的最大担忧。数据也很清楚，去年世贸组织成员中，仅美国通报的技术贸易壁垒措施就有454件，比它后面的5个成员国通报的总数还多。

林剑说：“保护主义带不来‘一家独赢’的幻象，只会失去合作共赢的机遇。”过去，中国经济与世界发展深度交融，未来，也将进一步扩大高水平对外开放，培育全球经济发展新动能。在开放合作的大道上，中国永远是世界的机遇。

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