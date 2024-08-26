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中非合作论坛丨专访：以非洲需求为驱动是非中合作鲜明特点——访肯尼亚经济学家汉娜·赖德

2024年08月26日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月26日电　专访：以非洲需求为驱动是非中合作鲜明特点——访肯尼亚经济学家汉娜·赖德

　　新华社记者高文成　金悦磊

　　肯尼亚经济学家汉娜·赖德（中文名芮婉洁）日前接受新华社记者专访时说，与西方国家和机构对非合作不同，中国充分考虑非洲国家的需求和能力，对非合作的鲜明特点是以非洲的需求为驱动。

　　赖德现任肯尼亚睿纳新国际咨询公司首席执行官，曾任联合国开发计划署国别副主任。她在参加《中国企业投资非洲报告2024》发布会暨投资非洲北京对话期间对记者说：“与中国合作，非洲国家不用被迫改变自身经济政策，而是更多思考想和中国开展什么样的合作、能和中国开展什么样的合作，中国再考虑能否提供相应支持。”

　　作为非中合作的建言者和参与者，赖德认为，中国以非洲的需求为驱动进行合作，已经带动西方国家等合作方更多考虑非洲需求，更多国家表示“愿意倾听非洲声音、建立平等的伙伴关系”。

　　赖德提到，中国助力非洲国家实现现代化，基础设施建设是一大关键领域。中国与许多非洲国家开展能源、交通等基础设施建设合作，一个典型案例是帮助她的祖国肯尼亚修建了蒙内铁路。她期待未来非中可以在制造业、新能源领域开展更多合作。

　　赖德还驳斥了西方一些媒体和政客炒作的“中国产能过剩论”。她认为，中国为发展新能源作出了巨大努力，创造了新机遇，降低了绿色产品成本，这对非洲国家来说是好事。“非洲国家需要太阳能电池板和电动汽车等绿色产能，需要工作岗位，非洲国家非常愿意与中国企业合作开展创新。”

　　谈到近年来兴起的“全球南方”议题，她说，在南南合作中，非中合作的规模和占比都非常大，具有示范效应。全球不少南南合作项目集中在培训或交流上，但非中之间的南南合作还在基础设施建设等方面取得了实质性成果。

　　“非中合作具有特殊意义，中非合作论坛是发展非中关系的重要平台。期待即将举行的2024年中非合作论坛峰会推动非中关系进一步走深走实。”赖德说。

(责编：崔越、刘叶婷)

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