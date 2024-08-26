新华社加沙8月25日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员伊扎特·里什克25日发表声明，要求以色列遵守7月收到的以美国总统拜登所提建议和联合国安理会相关决议为基础的停火方案。

声明说，哈马斯谈判代表团在与斡旋方埃及和卡塔尔会晤并听取谈判结果后已于25日晚离开埃及首都开罗。

声明说，哈马斯愿意以实现加沙人民最高利益和制止对加沙人民侵略的方式，执行其7月收到的以拜登所提建议和安理会相关决议为基础的停火方案。

声明说，哈马斯代表团强调了其立场，即任何协议都必须包括永久停火、从加沙地带完全撤军、加沙地带居民自由返回家园和重建加沙地带，以及释放被扣押人员等内容。

本月15日，新一轮加沙停火谈判在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，此后在开罗重启。斡旋方美国、卡塔尔和埃及16日发表联合声明说，美方在之前方案要点的基础上提交了一份新方案。哈马斯18日发表声明说，以色列总理内塔尼亚胡仍在为达成停火协议设置障碍，并提出新的条件，新方案与内塔尼亚胡提出的条件别无二致，特别是他拒绝永久停火以及从加沙地带全面撤军，并坚持继续占领“费城走廊”等地。此外，内塔尼亚胡还在交换被扣押人员问题上提出新的条件，这些都阻碍了相关协议的达成。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门25日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4万名巴勒斯坦人死亡、逾9.3万人受伤。

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