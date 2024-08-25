新华社伊斯坦布尔8月24日电（记者王峰 马则刚）多名土耳其专家近日表示，在相互尊重、平等交往前提下，中国通过贸易、直接投资和各种形式的合作，已经成为非洲发展的重要参与者。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢接受新华社记者采访时表示，中非间贸易和投资为帮助非洲国家摆脱贫困提供了重要支持,“与中国合作对非洲国家的发展非常重要”。乔拉克奥卢表示，共建“一带一路”和中非合作论坛等机制成为非洲国家学习中国发展和现代化经验的重要平台。

塞米赫·埃尤塞尔迪在土耳其汽车行业拥有15年从业经验。他表示，产自中国的高技术、高性能新能源汽车给非洲消费者带来了切实红利。与此同时，“中国汽车制造商通过在非洲国家投资、建立生产设施并扩大出口，让非洲消费者以能负担得起的价格买到优质产品。中国制造商也向土耳其消费者传达了同样的信息，那就是人们买得起经济实惠的电动汽车”。

土耳其伊斯坦布尔马尔马拉大学学者巴勒什·多斯泰尔表示，中国已成为非洲最重要的贸易伙伴，中国秉持平等互利、互相尊重的理念，是中非合作深入人心的重要原因之一。

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