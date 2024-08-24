新华社科威特城8月23日电（记者尹炣）亚丁消息：也门媒体23日援引英国海上贸易行动办公室发布的消息报道，此前在红海遭也门胡塞武装袭击的“苏尼翁”号油轮已被观测到发生3起火灾，并有沉没风险。

据了解，“苏尼翁”号油轮载有约15万吨原油。

英国海上贸易行动办公室此前发布消息说，“苏尼翁”号油轮全部25名船员已由一艘欧盟方面的军舰成功救起。欧盟派往红海和海湾地区执行护航任务的“盾牌”行动舰队方面22日在一份声明中确认此事，并表示在救援行动中摧毁了一艘无人水面舰艇。声明还警告，该油轮的状况对周边海域航行和海洋环境构成了威胁。

一名也门海军高级军官此前表示，悬挂希腊国旗的“苏尼翁”号油轮21日在也门港口城市荷台达以西约77.5海里（1海里约合1.85公里）处的红海海域遭到胡塞武装袭击。油轮遭袭后受损严重，处于“失控状态”。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚22日承认，该组织在红海海域袭击了“苏尼翁”号油轮，这艘商船属于一家与以色列有关联的公司。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹等袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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