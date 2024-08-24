新华社北京8月24日电 韩国消防部门23日通报，京畿道富川市前一天晚上发生致命火灾的酒店缺少消防喷头，可能是加剧火灾后果的原因。

这家酒店22日晚上起火，导致至少7人死亡、12人受伤。消防部门说，起火点疑似是酒店810客房，火势没有大范围蔓延，但由于起火房间没有消防喷头，有毒浓烟迅速涌出并四处弥漫。多数遇难者死在8楼和9楼的房间内或走廊中。

富川市消防局官员李相敦（音译）说，这家酒店建于2003年，当时韩国没有强制酒店安装消防喷头。2017年起，韩国要求超过6层的建筑安装消防喷头。除医疗设施，规定生效前的已有建筑可以不安装。

消防部门说，起火前，一名客人进入810房间后闻到燃烧的气味而更换了房间。起火时，这间客房没有人。京畿道消防部门负责人赵宣浩（音译）说，火灾原因可能与电路有关。

7名遇难者中，5人因吸入浓烟死亡，另外2人从楼上跳向消防员在楼下铺设的气垫时意外死亡。其中一人从8楼先跳，但落在气垫边缘，把气垫砸翻。另一人紧随其后跳下，落在地上。韩联社援引多名专业人士的话报道，从4层及以上楼层采用气垫逃生方式有危险，且未经训练的人使用气垫有摔成重伤甚至死亡的可能性，因而只适合在其他方式无法逃生情况下采用。报道说，目前，韩国获得批准的逃生气垫只适合在15米及以下高度使用。

另外，专业人士认为，这次火灾中逃生气垫发生翻覆也不同寻常，因为这类气垫很重，难以移动，更不用说翻覆。（胡浩东）

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