新华社马尼拉8月24日电（记者聂晓阳 张怡晟）中国驻菲律宾大使馆24日发布公告，提醒在菲和计划来菲中国公民密切关注菲官方机构及当地政府发布的疫情信息，提高登革热防范意识并根据相关建议及时做好预防措施。

中国驻菲使馆在公告中说，今年以来，菲律宾全国确诊登革热病例已超13万例。针对此前多地出现的强降雨，菲卫生部发布声明称积水易导致蚊虫孳生，可能会引发更多的登革热病例。菲部分省市因登革热病例激增已宣布进入灾难状态。

中国驻菲使馆提醒在菲中国公民保持生活环境卫生整洁，雨后及时清除积水，避免孳生蚊虫；安装纱窗、蚊帐，做好防蚊工作；外出时尽量穿长袖长裤，在风险较高的地区注意使用驱蚊剂进行防护；如出现高烧不退，且伴有剧烈头痛、肌肉骨骼关节痛、皮肤出现充血性皮疹等登革热典型症状，请及时就医。

据菲律宾卫生部统计的数据，从今年1月1日至8月10日，该国共记录了150354例登革热病例，比去年同期高出39%，其中死亡病例数为396人。菲卫生官员表示，今年6月雨季开始以来，菲全国登革热病例不断增加，预计12月旱季到来前病例还会增多。

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