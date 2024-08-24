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也门胡塞武装6架无人机被拦截摧毁

2024年08月24日15:07 | 来源：新华网
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　　新华社科威特城8月23日电（记者尹炣）亚丁消息：据有关方面23日透露，也门胡塞武装6架载有炸弹的无人机在过去24小时内被拦截摧毁，其中3架被美军拦截，另外3架被也门政府军摧毁。

　　美国中央司令部23日在社交媒体平台发表声明说，在过去的24小时内，美国在红海的海军部队拦截并摧毁了胡塞武装从也门发射的3架载有炸弹的无人机。“这些无人机对美军和联军以及该地区的商船构成了明确而迫在眉睫的威胁。”

　　也门国防部当天发表声明说，也门政府军当天拦截了3架携带爆炸物的胡塞武装无人机，其目标是位于马里布省的塞费尔石油设施。声明表示，这次袭击旨在摧毁重要民用设施，所幸3架无人机在到达目标之前被拦截。

　　2014年，胡塞武装夺取也门首都萨那，也门政府被迫迁至南部城市亚丁。胡塞武装目前控制着该国北部大部分领土及红海主要港口城市荷台达。也门政府与胡塞武装曾就停火和撤军事宜达成协议，但未能持续下去。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装使用无人机和导弹等袭击红海和亚丁湾水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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