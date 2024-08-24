新华社联合国8月23日电（记者潘云召）联合国秘书长发言人迪雅里克23日说，联合国机构呼吁在加沙地带暂时停火7天，以便给当地儿童接种脊髓灰质炎（脊灰）疫苗。

迪雅里克在当天举行的例行记者会上说，考虑到脊灰病毒在加沙地带及其周边地区传播的风险，世界卫生组织、联合国儿童基金会和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）等机构正在准备为加沙地带10岁以下儿童接种脊灰疫苗。世界卫生组织正在发放脊灰疫苗，近东救济工程处的医疗队将负责领导接种活动。

迪雅里克说，没有人道主义停火，进行接种将极为困难。联合国机构呼吁冲突各方在加沙地带实施人道主义停火7天，以便为当地儿童接种脊灰疫苗。

世卫组织22日证实，加沙地带一名未接种脊灰疫苗的婴儿确诊感染脊灰病毒，这是加沙地带近25年来首例。联合国秘书长古特雷斯日前表示，脊灰病毒已在加沙地带传播，儿童面临危险，联合国已准备在加沙地带为64万多名10岁以下儿童接种脊灰疫苗，世卫组织已批准发放160万剂脊灰疫苗。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊灰病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。

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