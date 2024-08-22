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外交部：愿与各方通过科技创新推动共同发展

2024年08月22日18:25 | 来源：新华网
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新华社北京8月22日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁22日表示，中方愿继续与各方深化合作，通过科技创新推动各国共同发展，更好造福全人类。

当日例行记者会上，有记者问：日前，2024西太平洋国际航次科考队开启为期45天的海上调查。本航次的一大亮点是“蛟龙号”载人潜水器首次搭载来自五大洲的8名外籍科学家下潜作业。发言人对此有何评论？如何评价中国开展科技国际合作的成果和前景？

毛宁表示，近年来，中国在深海开展科学调查并与多国实施联合科考，为全球保护海洋生物多样性、推动可持续发展作出了积极贡献。

毛宁说，中国始终致力于开展国际科技合作。“蛟龙号”接受外国科学家参与科考，嫦娥六号搭载国际载荷探测月球，天宫空间站宣布迎接外国航天员，这些都是中国与世界各国在科技领域共谋发展、共享成果的生动实践。

毛宁表示，中国已与160多个国家和地区建立科技合作关系，签署118个政府间科技合作协定。中国还提出《国际科技合作倡议》，倡导开放、公平、公正、非歧视的理念，致力与各方共同探索互利共赢的全球科技创新合作新模式。

“科技无国界。中方愿继续与各方深化合作，通过科技创新推动各国共同发展，更好造福全人类。”她说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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