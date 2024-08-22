新华社明斯克8月22日电（记者陈汀 王迪迩）应白俄罗斯总理戈洛夫琴科邀请，国务院总理李强当地时间8月22日上午乘包机抵达明斯克国际机场，开始对白俄罗斯进行正式访问。国务委员兼国务院秘书长吴政隆等陪同人员同机抵达。

白俄罗斯总理戈洛夫琴科和中国驻白俄罗斯大使谢小用等到机场迎接。

李强表示，中白两国人民友谊源远流长。建交32年来，双边关系快速发展。特别是近年来，在习近平主席和卢卡申科总统亲自推动下，双边关系不断提质升级，已经建立全天候全面战略伙伴关系。两国政治互信持续巩固，高质量共建“一带一路”合作扎实推进，人文交流日益密切，国际协作富有成效。

李强指出，今年7月，两国元首再次会晤，对中白关系发展作出战略指引和新的部署。中方愿同白方携手努力，落实两国元首重要共识，进一步加强发展战略对接，深化互惠互利合作，共同分享发展机遇，取得更多务实成果，不断增进两国人民福祉，为地区和世界和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。

李强是在结束主持中俄总理第二十九次定期会晤并正式访问俄罗斯后抵达明斯克的。离开莫斯科时，俄罗斯政府高级官员和中国驻俄罗斯大使张汉晖等到机场送行。

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