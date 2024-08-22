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“中国—东盟千校携手计划”已吸引1500多所学校参与

2024年08月22日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社贵阳8月22日电（记者向定杰）自去年我国倡议实施“中国—东盟千校携手计划”以来，已经吸引双方1500多所学校广泛参与。

　　记者从正在贵州举办的2024中国—东盟教育交流周上获悉，我国积极实施“中国—东盟千校携手计划”，推动双方各级各类学校建立伙伴关系，扩大校长、教师、学生等互访，促进友好交流，推动校际合作。

　　据了解，2023年9月，中方倡议实施的“中国—东盟千校携手计划”被纳入《东亚合作领导人系列会议合作倡议清单》。记者在首批“中国—东盟千校携手计划”项目学校申报通知上看到，中方学校为申报主体，要求优先考虑与东盟国家学校有实质性合作项目的学校，一所中方学校最多可申请携手3所东盟国家学校。

　　中国教育国际交流协会秘书长杨军介绍，该计划依托与东盟国家现有的教育合作基础，积极发挥各省级教育行政部门统筹协调作用，充分调动学校的积极性和主动性，鼓励和支持我国各级各类学校加入计划，拓展与东盟有关教育机构的合作，深化中国—东盟教育合作，推进教育互联互通、互学互鉴。

(责编：崔译戈、张悦)

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