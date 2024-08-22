新华社成都8月21日电题：“精细化改革”为亚欧黄金通道减少运输“硬成本”

新华社记者李力可

近日，一批来自俄罗斯和白俄罗斯的进口冷冻肉类制品通过中欧班列运抵位于成都市青白江区的成都国际铁路港，顺利通关后，这批肉类制品被运到了四川及周边省市进行销售。“货物享受了‘境内段运费不计入完税价格’优惠，能够节约税费开支约6万元。”这批货物的代理方重庆博立通国际货运代理有限公司关务经理陈璞说。

截至2024年7月，中欧班列已通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家100多个城市，构成一条服务网络基本覆盖亚欧全境的黄金通道。

“去年下半年以来，公司冷链业务数量明显增长。”在陈璞看来，越来越多客户选择中欧班列的原因，与近年来围绕中欧班列推出的精细化改革措施密不可分，“这些改革实实在在为企业减少了‘硬成本’。”

陈璞口中的减少企业“硬成本”改革的推出，得益于海关对于国际铁路运输成本结构和海关审价法规的深入研究。“中欧班列通常按照‘一单到底、一次结算、分段运输、全程负责’方式进行组织，虽然定价规则简单明晰，但没有对境外和境内段运费进行拆分，而境内起卸之后的运输及相关费用又可不计入海关完税价格，这造成了企业承担了不必要的税费负担。”成都海关所属青白江海关综合业务一科三级主办翁艺介绍。

青白江海关工作人员正在查看报关情况。新华社记者李力可 摄

在与企业广泛调研后，青白江海关于2019年提出开展中欧班列运费分段结算估价管理改革，将境内段运费从完税价格中扣除，帮助企业降低国际物流成本。“我们现在一个冷藏集装箱大约能节省3300元人民币的税费，虽然单个数额不高，但由于进口数量不断增长，长远来看对企业资金周转和日常经营能带来很大便利。”陈璞说。

据统计，中欧班列运费分段结算估价管理改革实施以来，青白江海关已受理企业申报的回程运费分段申报报关单近1万票，共为企业减征税款达到300万元。“这项改革也已在全国推广，改革范围已扩大到所有符合条件的外贸企业及中欧班列全线，商品范围也扩大至木材、矿产品、菜籽油、肉类等符合条件的进口商品。”翁艺说。

“企业是深化改革的最大受益者，通过‘铁路快通’模式，我们的货物在入境时就可以提前申报，货物通关时间从5天缩短到了5小时，越来越多客户开始把中欧班列作为重要物流渠道。”陈璞以企业进出口报关数据为例，上半年他的公司完成了609票进出口货物申报，业务数据较去年同期上涨了28%，企业毛利同比增长了20.83%。

“我们将进一步优化运输组织流程，建设智慧陆港，不断提升营商环境，用更多改革措施让企业运营更加高效、便捷。”成都国际铁路港投资发展有限公司市场部主管龙曲波说。

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