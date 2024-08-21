新华社哈尔滨8月20日电（记者徐凯鑫、戴锦镕）记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至2024年8月20日，中欧班列“东通道”满洲里、绥芬河、同江铁路口岸开行以来，累计通行量突破30000列、发送货物291万标箱，实现连年增长，呈现量质齐升的良好态势。

中欧班列“东通道”由满洲里、绥芬河、同江铁路口岸组成，通行线路已达27条，可通达波兰、德国、荷兰等14个国家，联通我国长沙、郑州、成都、苏州等60余个城市。运输货物涵盖电器产品、日用百货、农副产品等12大品类。

数据显示，2013年至2023年，中欧班列“东通道”年通行量由45列增加到5000列，增幅达110倍，实现连年增长。开行万列所需时间由开行之初的90余个月缩短为现在的21个月。

班列快速增长的背后，得益于口岸基础设施互联互通水平的不断提升。“满洲里、绥芬河、同江铁路口岸已全面投用95306‘数字口岸’，实现‘无纸化通关’。”中国铁路哈尔滨局集团有限公司货运部副主任吴志方说，近年来，口岸通道能力持续扩充，推动了中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为高水平对外开放提供了有力的运输服务保障。

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