新华社联合国8月19日电（记者潘云召）联合国秘书长古特雷斯19日通过发言人迪雅里克发表声明，要求也门胡塞武装立即无条件释放被其扣押的联合国工作人员和其他人员。

声明说，来自联合国、政府部门、非政府组织、外交使团和民间社会等的多名工作人员已被胡塞武装扣押两个多月，古特雷斯对他们的状况深表关切，要求胡塞武装立即无条件予以释放。古特雷斯还强烈谴责胡塞武装最近强行进入联合国人权事务高级专员办事处在也门首都萨那的办公室的行为。声明补充说，胡塞武装已于19日将该办公室交还给联合国驻也门人道主义协调员。

声明说，目前也门的人道主义局势十分严峻，联合国正在努力解决严峻局势对也门人民造成的影响，但必须确保联合国工作人员的安全。联合国工作人员及其合作伙伴在履行职责时绝不应成为攻击目标、遭到逮捕或扣押。

据报道，胡塞武装6月初在萨那逮捕了来自联合国、国际组织和民间机构等的50多名工作人员和救援人员。8月初，联合国人权事务高级专员办事处在萨那的办公室被胡塞武装强行关闭。

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