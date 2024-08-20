新华社莫斯科/基辅8月19日电 据俄新社19日报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，在现阶段俄方不会与乌克兰对话。乌克兰总统泽连斯基19日强调，乌军正在库尔斯克地区实现既定目标。

乌沙科夫说，考虑到乌方正在发动军事冒险，目前进入某种谈判进程是完全不合适的。他同时强调，总统普京此前提出的有关解决乌克兰危机的倡议并未取消，未来局势如何发展取决于战场形势，包括库尔斯克方向战场形势。

泽连斯基19日在社交媒体账号上发文说，围绕顿涅茨克地区波克罗夫斯克等地的激烈战斗仍在继续，乌方努力为前线提供武器。此外，乌军正在库尔斯克地区实现既定目标。

泽连斯基18日晚间发表视频讲话称，目前乌军总体防御行动的首要任务是尽可能多地削弱俄方战斗能力，并开展最大限度的反攻行动，包括通过在库尔斯克地区的行动在俄领土上建立缓冲区。

据塔斯社19日报道，俄武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫在接受塔斯社采访时说，18日是非常困难的一天，乌方在库尔斯克发动几次进攻，但乌方损失了大量人员和装备。他说，乌军正在重新部署，尝试从另一个方向进攻。他强调，俄军控制了局势，密切监控乌军动向并做好了迎战准备。

俄国防部19日公布的数据显示，过去一天，乌军在库尔斯克方向损失330多人和4辆坦克。在库尔斯克州整个战斗中，乌军已累计损失超过3800人和54辆坦克。

俄国防部还表示，俄军在顿巴斯地区继续推进，在多个区域占据了更有利的防线和阵地，包括控制了顿涅茨克地区的阿尔乔莫沃大型居民点。

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