新华社北京8月19日电 日本首相、执政党自由民主党总裁岸田文雄宣布不参加9月举行的党总裁选举后，自民党内已有超过10人有意竞争党总裁进而接任首相。按日本媒体说法，有意参选者数量如此多的情况较为罕见。

日本首相由执政党党首担任。岸田文雄14日宣布放弃参选自民党党总裁的决定，这意味着选后他将不再担任首相，自民党新总裁将接任首相。

据日本媒体报道，截至18日，自民党已有超过10人有意加入党总裁角逐。其中，前经济安全保障担当大臣小林鹰之最早可能在19日召开记者会，对外宣布参选决定。届时，他将成为第一个公开宣布参选的竞争者。

多名自民党消息人士透露，日本内阁官房长官林芳正、数字大臣河野太郎、自民党前干事长石破茂将于近期宣布参选决定。

这是1月26日在日本东京拍摄的日本第213届国会开幕式现场。新华社记者姜俏梅摄

此外，自民党干事长茂木敏充、前内阁官房长官加藤胜信、外务大臣上川阳子已表明参选意向；经济安全保障担当大臣高市早苗、经济产业大臣斋藤健、前总务大臣野田圣子也在准备参选；前环境大臣小泉进次郎虽未明确表态，但自民党内也有希望其参选的呼声，他表示将“认真考虑”。

根据自民党相关规定，参选者必须得到20名国会议员推荐。上述人选能否集齐20名国会议员推荐成为外界关注焦点。按日本媒体说法，自民党总裁选举目前属于“混战”阶段，形势尚不明朗。（张旌）

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