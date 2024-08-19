塔斯社18日援引俄军方面消息说，大量乌克兰军方人员在库尔斯克方向被消灭，当地局势已得到控制。乌总统泽连斯基18日晚发表视频讲话说，乌方袭击库尔斯克州的主要目的之一是在俄境内设立缓冲区。乌军同一天称，袭击了库尔斯克州又一座关键桥梁。

——俄方：乌军未能破防

俄罗斯武装力量军事政治总局副局长阿劳季诺夫在接受塔斯社采访时表示，乌军一直试图突破俄军在库尔斯克的防线，但未能成功。

俄国防部18日公布的数据显示，过去一天，乌军在库尔斯克方向损失300多人和6辆坦克。在库尔斯克州整个战斗中，乌军已累计损失超过3460名兵力和50辆坦克。

——泽连斯基：袭击为在俄设缓冲区

泽连斯基说，目前乌军总体防御行动的首要任务是尽可能多地削弱俄方战斗能力，并开展最大限度的反攻行动，包括通过在库尔斯克地区的行动在俄领土上建立缓冲区。

——乌军：又炸了一座桥

乌空军司令奥列修克18日在社交媒体平台“电报”上发文说，乌军空袭了库尔斯克州又一座大桥，打击了俄方“后勤能力”。他没有提及桥梁具体信息。俄官方和媒体暂未证实这座桥梁遇袭。俄外交部发言人扎哈罗娃曾于16日证实，库尔斯克州谢伊姆河上一座大桥遭乌军袭击，桥梁被完全摧毁。

据俄紧急情况部18日发布的消息，过去一天，库尔斯克州边境地区1700多名居民被疏散至安全地区。

奥列修克说，17日晚，俄罗斯用导弹和无人机袭击了乌克兰，目标包括基辅州、苏梅州和波尔塔瓦州。乌军共拦截俄军发射的5枚导弹和8架无人机。

根据基辅市军事管理局在社交媒体发布的消息，俄军17日晚对该市的空袭导致16栋私人住宅损坏。

——俄方否认与乌谈判

针对有关俄乌就双方冲突中关键基础设施安全问题进行间接谈判的报道，扎哈罗娃18日说，俄罗斯和乌克兰“过去和现在从未就民用关键基础设施的安全问题进行直接或间接谈判”。（记者：包诺敏、安晓萌；视频：刁慧琳、王申）

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