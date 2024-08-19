新华社莫斯科8月19日电 据今日俄罗斯通讯社19日报道，俄外交部第三欧洲司司长奥列格·佳普金说，俄方已正式向德国提出对“北溪”天然气管道爆炸事件进行调查的要求。

佳普金对媒体说，德方将一名乌克兰公民作为在波罗的海实施恐怖主义行为的嫌疑人列入通缉名单。鉴于德国媒体长期散播肇事者与任何国家无关的观点，这可能导致“北溪”爆炸案在没有确定真正幕后指使的情况下而结案。俄罗斯不能容忍这种情况的发生。

美国《华尔街日报》14日刊文说，由6名乌克兰现役军人和商人组成的团伙租用游艇和深潜设备等在2022年9月实施了对“北溪”天然气管道的破坏，以报复俄罗斯在当年2月对乌发动特别军事行动。对《华尔街日报》上述报道，俄方认为美国试图把“北溪”爆炸事件的全部责任转嫁给乌克兰。

2022年9月26日，连通俄罗斯和德国以及其他欧洲国家的波罗的海海底输气管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麦、瑞典附近海域发生剧烈水下爆炸，大量天然气泄漏。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，疑遭人为破坏。事发后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与。

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