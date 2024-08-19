新华社莫斯科8月19日电 通讯｜中俄戏剧交流合作新尝试

新华社记者刘恺 陈汀 周天翮

由中国国家话剧院青年导演丁一滕执导的俄语版话剧《我不是潘金莲》将于9月在莫斯科的俄罗斯国立民族剧院上演。俄罗斯戏剧界认为，邀请中国“先锋”戏剧导演来俄执导话剧，是两国知名剧院合作的一次有益尝试，也是两国戏剧交流互鉴迈出的重要一步。

“这是俄罗斯国立民族剧院第一次上演中国导演的戏剧作品。对我来说，这是一个很有挑战的任务，我希望能以最佳的方式完成它。”日前，丁一滕在民族剧院小剧场完成内部预演后接受记者采访时说。

话剧《我不是潘金莲》根据中国作家刘震云同名小说改编。丁一滕告诉记者，俄语版话剧把中国传统戏曲表演精髓与西方当代戏剧表演风格相融合，形成当代戏剧表演新概念。

“在创作过程中，我们针对俄罗斯演员和观众对剧本进行了改编，加入了很多俄式笑话，以便他们能够更好地理解。”丁一滕说。

俄语版话剧女主角由俄知名演员玛丽亚·斯莫利尼科娃饰演。她告诉记者，参演这部话剧，使她有机会走进中国的戏剧世界。

为了解中国戏剧文化，斯莫利尼科娃研究了《苏堤春晓》等中国话剧，还开始阅读《论语》。“这些作品蕴含的中国智慧渗透到了我的内心，将永远伴随我。”

在丁一滕的指导下，俄罗斯演员对中国文化进行沉浸式体验。在话剧创作过程中，他们掌握了中国传统戏剧化妆艺术和舞台动作，还体验了川剧“变脸”。

“在俄罗斯，人们对中国戏剧了解很少。通过学习中国传统戏剧，俄罗斯演员对中国人的生活和情感都有了更多了解，也更懂得如何在舞台上表达出来。”丁一滕说。

“这部话剧汇聚了许多出色的俄罗斯艺术家，他们保留了俄罗斯戏剧的传统，又以一些全新视角对故事进行演绎。”俄罗斯国立民族剧院院长娜塔莉亚·马祖尔说。

马祖尔说，俄国立民族剧院与中国国家话剧院今年6月签署合作意向书，双方就两国戏剧文化交流等问题进行了深入探讨，希望开启两国在戏剧领域合作的新篇章。在她看来，俄罗斯文化界流行的“向东转”是一种趋势，此次话剧首演门票在开售几天后被抢购一空很好地说明了这一点。

丁一滕认为，与俄方的合作是一次宝贵的交流机会，戏剧交流有助于增进两国人民的相互了解和友谊。“这一合作恰逢中俄建交75周年和‘中俄文化年’，使其意义更加凸显。”

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