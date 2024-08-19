新华社柏林8月19日电 通讯｜中医药为德国民众带来健康福祉

新华社记者邰思聪 王自强 贾金明

在德国南部巴伐利亚州纽伦堡市近郊，德国最大的中草药供应商德中堂的库房内，工作人员正忙着从货架上挑选订单所需的中药饮片。在这里，200多种欧洲地区常用中草药被包装成袋，销往德国全境乃至欧洲其他国家。

从上世纪末起，德国兴起“中医药热”，中药饮片市场随之迅速发展。德中堂创始人钟文君表示，当时，很多德国老牌植物药企都跃跃欲试进入中药饮片市场，“很多德国人对传统中医非常青睐，很多游客在中国旅游时被中医治愈，回国后，他们也开始向身边人介绍中医的好处。”

德国作为现代生物医学和生命科学研究领域的先进国家之一，在欧洲传统与补充医学实践和研究中也具有代表性。有数据显示，德国人使用传统与补充医学的比例排名欧洲国家之首。德国医学界普遍认为，中医已成为德国传统与补充医学的重要组成部分。目前，已有针对腰和膝关节的针灸治疗项目被纳入德国公共医疗保险报销范围，一些商业保险公司也开始对中医诊疗项目报销。

同时，德国也在探索传统中医药用植物的本地化种植。巴伐利亚州农业研究所已对20多种中药植物进行了田间栽培试验。目前，种植技术成熟、适合大规模推广的品种有白芷、茵陈、黄芪等11种。

位于巴伐利亚州的小城巴德魁茨汀，近年来也因为一座中医院，被越来越多德国乃至欧洲民众熟知。小城中心路旁，一座德式建筑大门外蹲立着两尊威武的中国石狮，外墙铜牌上用中德文标示着“北京中医药大学魁茨汀医院，德国第一所中医医院”。建院33年来，该院目前仍是欧洲地区唯一一所医保付费、收治住院病人的中医医院。

魁茨汀医院顾问、原北京中医药大学东直门医院副院长戴京璋见证了医院的发展壮大。“建院之初，我们将临床医疗作为工作重点，根据患者多为疼痛性疾病的特点，通过发挥中医药在医疗、保健等方面的优势，赢得了患者、西医医生等各界人士好评。”戴京璋告诉记者，目前，魁茨汀医院主要收治住院患者，患者全部会接受中药和针灸治疗，并配以推拿或气功治疗。通过平均4周的住院治疗，治疗总有效率达70%。

魁茨汀医院建院以来也一直延续太极气功养生操的培训，每日早晚各两场，仅今年7月就有1200余人次参加养生操。

魁茨汀医院中方管理主任杨丽鹍曾接诊过一名来自塞尔维亚的慢性皮肤疾病急性发作患者，患者多处出现皮肤红斑、细小水泡丘疹等，同时还伴有双膝、双肘关节疼痛。杨丽鹍通过针灸清利湿热瘀滞、疏肝健脾，并加用安神定志穴位。患者的湿疹皮炎经治疗明显好转，非常开心，多次表示感激。

“只有疗效被认可，才能更好建立德国民众对中医医学的信任，切实推广中医及中国文化。”杨丽鹍说。

中国中医医师的努力和中医疗效，也吸引了德国医师加入。魁茨汀医院德方院长史蒂文·黑格尔表示，他从建院起就在魁茨汀医院工作，本来只想在这里工作一到两年，但中草药和针灸的疗效让他印象深刻，于是决定一直留在这里。

在德国勃兰登堡州，还有一所已培养了一万多名德国医务工作者的德国推拿学院。在学院创始人、医学博士孙卫中的指导下，德国医生和康复理疗师们学习中医推拿手法，并在结业后将手法运用于日常治疗，缓解病人痛苦。

“西医在缓解疼痛上手段不多，除吃药外只能通过手术治疗，但并未究其根源，治疗效果有限。”孙卫中表示，中医推拿讲究整体性，对身体的不同部位采用不同推拿手法，受到众多德国患者的欢迎。截至目前，这所建院18年的学院已先后同德国15个西医培训中心开展合作。

德中护理协会主席玛丽-路易丝·穆勒与中国相关部门和机构合作30余年。她在中国学习交流时发现，中医穴位按摩对人体有益，并将此方法传授给德国护理人员。她相信，中医药与西方学院派医学可以形成良好补充。

北京中医药大学研究生院常务副院长张立平表示，医学没有国界，我们会把中医药发展得更好，传播到海外，中医药将代表中华民族对全人类卫生健康作出更大贡献。

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