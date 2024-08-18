新华社巴黎8月18日电 记者手记｜当中法人文交流走进法国乡村

新华社记者罗毓

记者从巴黎驾车约3小时，来到位于法国大东部大区的科龙贝双教堂村。这个小乡村仅有400人，不仅盛产香槟，更因坐落于此的戴高乐将军故居和墓地而闻名。

近日，村里举行第十届乡村艺术节。这场露天艺术节以蓝天为背景，以村庄为舞台，村民既是演员也是观众。在村子主路两旁的20个仓库里，展出了当地艺术家的绘画、雕刻、陶艺和摄影作品；乔装打扮的杂耍艺人踩着高跷逗人取乐；一名主持人穿梭于各个仓库，通过广播介绍活动盛况，或者插科打诨，活跃气氛。

更给人留下深刻印象的是，本届艺术节首次邀请来自中国湖南省韶山市的9名艺术家展示中国传统艺术。路旁的树荫下，鄢吉平娴熟地演奏二胡名曲《赛马》；钟作明在宣纸上泼墨挥毫，勾勒出一树梅花；欧兴伟舞动剪刀在红纸上剪出各式吉祥图案；李雄则身着戏服，为观众表演变脸……

对很多村民而言，这场中法交融的艺术节是一次奇妙的邂逅，让他们首次在家门口观赏中国传统艺术。

当地居民雅克琳娜和玛丽－克里斯蒂娜的看法颇有代表性。

“我曾在电视上见过中国的水墨画，这还是第一次现场观摩，太美了。”雅克琳娜说，对中国画家给她创作的水墨葡萄扇面画赞不绝口。

“这是我第一次亲眼见到剪纸艺术，我非常喜欢艺术家为我剪的高卢雄鸡，特别精致，我会珍藏。”当地居民玛丽－克里斯蒂娜说，非常高兴能接待远道而来的中国艺术家，这反映了两国的亲密关系。

对韶山市9名艺术家来说，这同样是一段难忘的回忆。

鄢吉平是韶山学校的一名教师，她首次出国便来到这个“宁静、精致的”法国小村庄。艺术节第二天，鄢吉平受当地人邀请前往一处仓库表演。当法国名曲《玫瑰人生》被古老东方乐器重新诠释，参展画家安妮·德卡昂情不自禁走上前来放声歌唱，与鄢吉平完成一场即兴表演。围观的村民也深受感染，掌声经久不息。

“我的法国之行印象最深刻的就是和这位画家姐姐所度过的这段愉快时光，法国民众对于中国艺术的喜爱超出我的预料。”鄢吉平告诉记者。

韶山市书画研究院院长钟作明也是第一次出国。艺术节期间，一位当地画家跟他交流，这位法国同行从60岁开始学习中国山水画，至今已有十载，让钟作明颇有感触。他表示，希望能通过这类交流让更多的西方艺术家了解学习中国传统文化。

记者在科龙贝双教堂村艺术节上体验的中法人文交流没有聚光灯，没有宣传片，没有贵宾发言，也没有舞台把艺术家和观众隔开，却返璞归真，润物细无声，在给所有亲历者留下美好回忆的同时，增进了两国文化交流互鉴。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)