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共话中国经济新机遇｜专访：共建“一带一路”成为平等互利合作典范——访俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇

2024年08月18日14:53 | 来源：新华网
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新华社莫斯科8月17日电 专访：共建“一带一路”成为平等互利合作典范——访俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇

新华社记者黄河

俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇日前接受新华社记者专访时说，当前逆全球化和保护主义思潮涌动背景下，共建“一带一路”已成为平等互利合作的典范，对促进经济全球化具有重要独特意义。

曼克维奇表示，当前国际环境下，共建“一带一路”给欠发达国家推动国内基础设施建设、启动工业项目、创造就业提供了机会，有助于各国加快开放合作步伐、推动全球和地区经济稳定健康发展。

“共建‘一带一路’使得包括俄中两国在内的欧亚地区贸易、投资一体化发展逐步拓展，基础设施进一步互联互通。”曼克维奇说。

曼克维奇指出，俄中经贸合作互补性强、覆盖面广，未来前景非常广阔。双方在能源领域已经积累了丰富合作经验。“不仅如此，中国在太阳能、风能等清洁能源领域处于世界领先地位，俄罗斯在氢能开发与利用方面也拥有技术优势，具有先进的技术解决方案和科研基础。”曼克维奇认为，清洁能源领域合作有望成为今后俄中经贸务实合作的新增长点。

谈到中俄投资合作时，曼克维奇表示，俄政府正完善对华招商引资政策。“长期以来，中国一直在向国际市场提供优质产品并因此享誉世界，俄方欢迎中国企业和投资者参与俄罗斯市场，共同推动双边经贸往来。”曼克维奇说。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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