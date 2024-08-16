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澜沧江－湄公河合作第九次外长会在泰国举行

2024年08月16日23:11 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月16日电（记者高博　林昊）8月16日，澜沧江－湄公河合作第九次外长会在泰国清迈举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅和泰国外交部次长艾斯丽共同主持会议，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达、老挝副总理兼外长沙伦赛、缅甸副总理兼外长丹穗、越南外交部副部长阮明姮出席。

　　王毅表示，澜湄流域六国“同饮一江水、命运紧相连”，是天然的合作伙伴，是永恒的友好邻邦。在习近平主席同五国领导人战略引领下，各方推动澜湄国家命运共同体建设不断结出硕果，给六国人民带来切实利益，为地区稳定繁荣作出重要贡献。

　　王毅说，中国共产党二十届三中全会胜利召开，就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，为中国全面推进强国建设、民族复兴伟业注入新动力，也为世界现代化进程带来新机遇。在共同迈向现代化的道路上，我们愿同湄公河国家走在前列，打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，推动澜湄国家命运共同体落地生根、走实见效。

　　王毅就下阶段澜湄合作提出四点建议：一是着眼和平稳定，坚守共同愿景。二是着眼创新驱动，弥合智能鸿沟。三是着眼联动发展，提升增长动能。四是着眼民心相通，培育澜湄文化。

　　与会各方高度评价澜湄合作取得的积极进展，认为澜湄合作发展迅速，已成为本区域最富成果、最有活力的机制。各方高度赞赏中方通过澜湄合作专项基金支持大量务实合作项目，有效缩小地区发展差距，促进东盟一体化进程，造福各国人民。各方一致同意加强互联互通、经贸投资、科技创新、粮食安全、能源、水资源、气候变化、人文交流等领域务实合作，共同打击跨国犯罪。各方重申将保持澜湄合作势头，携手应对挑战，致力于实现次区域可持续发展、增进六国人民福祉、维护地区和平稳定。

　　会议发表了联合新闻公报和关于深化水资源合作、清洁空气、打击跨境犯罪合作三份声明，发布《澜湄合作五年行动计划（2023－2027）2023年度落实进展报告》《2024年度澜湄合作专项基金支持项目清单》《澜湄农业合作百千万行动计划落实事实清单》和六国智库报告《构建澜湄国家命运共同体：共同愿景与实践路径》。会议开始前，各方参观了澜湄合作专项基金成果展。

　　会议期间，王毅分别会见了柬埔寨副首相兼外交大臣宋金达、老挝副总理兼外长沙伦赛。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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