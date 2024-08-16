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西班牙语新书介绍中国减贫经验

2024年08月16日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社巴拿马城8月15日电（记者陈昊佺）西班牙语新书《消除贫困——中国如何做到》分享会暨中拉减贫经验交流活动14日在巴拿马首都巴拿马城举行。书作者、阿根廷人古斯塔沃·伍（中文名伍志伟）表示，中国在减贫方面取得巨大成就，为拉美国家减贫工作提供了宝贵经验。

　　活动由五洲传播出版传媒有限公司和巴拿马大学孔子学院联合举办，多位中拉专家学者参加。

　　伍志伟介绍说，近年来他多次走访中国乡村，实地调研脱贫情况。本书通过实际数据、宏观理论和调研案例，从一个拉美学者的视角全面展示中国在减贫方面的情况。希望通过这本书让更多拉美读者了解中国减贫情况，帮助拉美国家推动本国减贫实践。

　　拉美议会秘书长埃利亚斯·卡斯蒂略表示，他在书中看到中国政府和人民上下一心，为实现摆脱贫困的伟大目标共同奋斗。“中国在减贫方面的丰富经验应该成为拉美国家的参考。”

　　中国驻巴拿马大使徐学渊说，中国在致力于自身消除贫困的同时，也积极参与国际减贫合作，希望通过国际合作，将中国经验和中国智慧分享给世界。

(责编：崔越、张悦)

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