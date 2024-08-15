新华社内罗毕8月14日电（记者许嘉桐）由肯尼亚外交部组织的肯中合作重点项目参观考察活动14日在内罗毕大学孔子学院拉开帷幕。非洲十余个国家的驻肯使节或代表、中国驻肯尼亚大使周平剑、肯尼亚常务副外长辛欧埃等参加考察和座谈活动。

辛欧埃在致辞中表示，中国在双边和多边层面大力支持非洲发展。与其他非洲国家一样，肯尼亚将中国视为重要战略伙伴。肯中合作涉及卫生、贸易投资、旅游、通信、教育和数字化等多个领域。在与中国的交往中，肯尼亚感到自己是一个平等的伙伴。

肯尼亚道路与交通部常务副部长达加尔说，中国和非洲国家承诺继续加强全面战略合作，建设更加紧密的中非命运共同体。肯尼亚支持中国提出的全球发展倡议。

周平剑表示，2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行，相互尊重、平等相待、共同协商是中非合作论坛的重要特征。相信在中非双方共同努力下，2024年中非合作论坛峰会将为中非关系开辟新前景。

各国使节或代表当天上午先后参观了内罗毕大学孔子学院、由中企承建的内罗毕快速路和蒙内铁路，并与孔子学院教师、中企代表进行了深入交流，欣赏了中国舞龙舞狮和传统歌舞，体验了中国书法和美食，当天下午乘坐蒙内铁路列车前往蒙巴萨参观。

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