新华社明斯克8月14日电（记者鲁金博）白俄罗斯总理戈洛夫琴科14日在明斯克会见中国国家国际发展合作署署长罗照辉时表示，白俄罗斯愿加强与中国治国理政经验交流，不断丰富白中全天候全面战略伙伴关系内涵。

戈洛夫琴科感谢中国政府为白方经济社会发展和民生改善提供的宝贵支持和帮助，表示白方愿同中方持续加强高层交往，深化务实合作，拓展治国理政经验交流，积极参与高质量共建“一带一路”和全球发展倡议合作，不断丰富白中全天候全面战略伙伴关系内涵。

罗照辉在会见时表示，白俄罗斯是中国值得信赖的朋友和伙伴。在两国元首战略引领和亲自推动下，新时代中白关系保持高水平运行。国合署愿同白方一道，落实好两国领导人重要共识，积极推进高质量共建“一带一路”和落实全球发展倡议，推动两国务实合作不断取得新成果。

同日，罗照辉还与白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫举行会见，就双边发展援助和全球发展倡议全面交换意见，并同白俄罗斯经济部长切博塔里签署有关发展援助合作文件。罗照辉访白期间还实地考察了相关援助项目。

中国驻白俄罗斯大使谢小用参加了上述活动。

(责编：王禹蘅、张悦)