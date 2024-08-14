新华社东京8月14日电（记者郭丹 姜俏梅）日本首相岸田文雄14日举行记者会表示，将不参加于9月举行的自民党总裁选举。

日本首相由执政党党首担任。放弃参加自民党总裁选举，意味着岸田将在自民党新总裁被选出后，不再担任日本首相。

岸田在记者会上说，此次总裁选举，有必要向国民展现出“自民党会改变”的决心。自己怀着“向前推进改革”的强烈意愿做出不再参选的“重大决断”。

记者会上，岸田还回顾了自己执政以来的业绩。岸田称，为了终结持续了30年的通货紧缩，他努力促进员工加薪、投资增长。在解决少子高龄化问题方面，他自称推行了大量应对政策。

受“世界和平统一家庭联合会”（简称“统一教会”）丑闻和自民党“黑金”丑闻等影响，岸田内阁和自民党支持率持续低迷，连续近10个月没有走出低于30%的“危险水域”。

近一段时间，自民党内担心岸田的低支持率拖累本党选情，要求岸田下台的声音日益强烈。日本前首相菅义伟6月就曾公开指责岸田未就“黑金”丑闻承担责任。前环境副大臣笹川博义也在7月公开要求岸田“必须做出了断”。

对此，岸田在记者会上表示，接连发生的“统一教会”问题和政治“黑金”问题引发了国民对政府的不信任。他作为自民党总裁，将对所属成员造成的重大事件承担责任。

目前，日本自民党前干事长石破茂已表明参选新总裁意向，数字大臣河野太郎也向自民党副总裁麻生太郎表达了参选意愿。

岸田文雄1957年7月生于东京，1982年从早稻田大学毕业入职日本长期信用银行，1993年首次当选众议院议员，2007年首次进入内阁并担任负责冲绳及北方对策等事务的内阁府特命担当大臣。2012年12月，岸田被时任首相安倍晋三任命为外务大臣。2021年10月，岸田当选日本第100任首相。

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