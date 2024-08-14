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外交部：日方个别政客应停止向“台独”分裂势力发出错误信号

2024年08月14日21:15 | 来源：新华网
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新华社北京8月14日电 外交部发言人林剑14日表示，日方个别政客应牢记历史教训，认清世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的事实，恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

有记者问：据报道，近日，日本自民党前干事长、众议院议员石破茂等日国会议员窜访台湾并会见台湾地区领导人赖清德等人。中方对此有何评论？

林剑说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，已就此向日方提出严正交涉。

“台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线。”林剑说，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。日方个别政客应牢记历史教训，认清世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的事实，恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

“民进党当局顽固坚持‘台独’分裂立场，勾连外部势力搞‘挟洋谋独’，注定以失败告终。”林剑说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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