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中外青年圆桌讨论将形成报告递交联合国未来峰会

2024年08月14日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月13日电（记者黄玥、唐健辉）“未来峰会”青年圆桌会13日在北京召开。来自近100个国家的300余名青年部长、青年领袖和各界青年代表围绕联合国未来峰会相关议题进行深入探讨。圆桌会有关讨论将形成报告递交联合国未来峰会。

　　今年9月将召开的联合国未来峰会，将在重振多边主义、推动发展议程方面发挥重要作用。峰会关注青年议题，将形成《未来契约》《全球数字契约》《子孙后代宣言》等成果文件。

　　圆桌会期间，各国青年代表围绕“可持续发展和发展筹资”“国际和平与安全”“科技创新与数字合作”“青年和子孙后代”“全球治理变革”5个议题进行分组研讨。大家表示，青年是世界的未来，联合国未来峰会的议题和成果与青年发展紧密相关，实现联合国2030年可持续发展议程、维护世界和平与发展需要全球青年团结起来，发出青年声音，展现青年行动。

　　据悉，“未来峰会”青年圆桌会是2024年世界青年发展论坛框架下的系列活动之一，由中华全国青年联合会、联合国驻华系统主办，中国人民大学承办，青年外交高校联盟协办。

(责编：王禹蘅、张悦)

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