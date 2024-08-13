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中巴经济走廊苏吉吉纳里水电站首台机组并网发电

2024年08月13日08:50 | 来源：新华网
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8月12日，中国和巴基斯坦的工作人员在巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的苏吉吉纳里水电站庆祝首台机组并网发电。新华社发（中能建海外投资有限公司供图）

8月12日，中国和巴基斯坦的工作人员在巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的苏吉吉纳里水电站庆祝首台机组并网发电。新华社发（中能建海外投资有限公司供图）

新华社伊斯兰堡8月12日电（记者蒋超）巴基斯坦苏吉吉纳里水电站首台机组12日正式并网发电，标志该项目向实现商业运行迈出关键一步。

苏吉吉纳里水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省曼塞赫拉地区的昆哈河上，由中能建海外投资有限公司投资建设，是中巴经济走廊优先实施的重点项目，也是该公司的总公司——中国能建在海外投资建设的最大水电站。

中能建海外投资有限公司副总经理、项目公司董事长兼总经理何雄飞告诉新华社记者，首台机组并网发电后，苏吉吉纳里水电站开始向当地输送清洁电能。项目未来预计每年可向逾百万户当地家庭提供经济实惠的清洁电能，为巴基斯坦调整能源结构、缓解供需矛盾、促进基础设施建设和经济发展作出积极贡献。

苏吉吉纳里水电站项目于2017年1月开工建设，总装机容量达884兆瓦。投产后，电站每年可为巴基斯坦提供32亿千瓦时清洁电能。

(责编：王禹蘅、张悦)

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