新华网坎帕拉8月9日电（记者聂祖国）中国在乌干达民间环保组织——拯救野生动植物基金会7日向乌干达维多利亚湖区地方政府合作组织捐赠一万棵树苗，助力乌生态保护。中国驻乌干达大使馆参赞王建勋，乌干达地方政府国务部长维多利亚·布辛格、乌野生动物教育中心执行董事詹姆斯·穆辛古齐等乌政府机构官员，以及捐赠双方代表等出席了在乌首都坎帕拉举行的树苗交接仪式。

王建勋在仪式上表示，中乌两国环保理念相近，为了实现建设美丽中国的目标，中国政府正加快经济和社会发展的全面绿色转型，完善生态治理体系，推动资源节约、绿色低碳发展，以及人与自然的和谐共生。他勉励更多中国企业和社团参与中乌两国环境保护合作，开展更多责任项目。

布辛格在讲话中对中国政府和社团在助力乌生态环境保护中发挥的积极作用表示赞赏。她说，中国在自然资源合理利用、可持续和环保生产、智慧城市、现代化交通和清洁能源等方面经验丰富，期待两国在上述领域能有更多合作成果。

拯救野生动植物基金会主席吴瑞泽表示，希望此次通过与乌干达地方政府合作，进一步带动更多人重视野生动植物的保护。此次捐赠的树苗将在维多利亚湖周围广泛种植。他呼吁世界各地更多人关注气候变化和森林砍伐所带来的问题。

拯救野生动植物基金会由几名曾在乌从事义工活动的中国学生在2017年注册成立，旨在筹集款项保护东非地区野生动植物，并开展相关科普宣传活动。

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