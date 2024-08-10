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老挝政府与中广核签署清洁能源基地项目开发协议

2024年08月10日09:30 | 来源：新华网
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　　新华社万象8月9日电（记者赵旭　马淮钊）老挝政府与中广核能源科技（老挝）有限公司8日在万象签署老挝北部互联互通清洁能源基地二期风光项目光伏板块开发协议。

　　老挝副总理兼外长沙伦赛、中国驻老挝大使及老挝相关部委负责人出席仪式。

　　老挝能源矿产部副部长通帕·因塔冯在签约仪式上表示，老挝北部互联互通清洁能源基地项目落地，既能带动当地能源绿色低碳转型和经济社会可持续发展，又可以提高老挝北部与中国南方地区的电力互联互通水平。

　　老挝北部互联互通清洁能源基地项目横跨老挝乌多姆赛、丰沙里、琅南塔三省，将建设风光水储等一体化清洁能源基地。根据协议，双方将在一期乌多姆赛省1000MW光伏项目基础上，共同开发二期琅南塔省580MW及乌多姆赛省420MW光伏项目。

　　目前，一期乌多姆赛省1000MW光伏项目已进入工程准备阶段。二期风光项目琅南塔省580MW及乌多姆赛省420MW光伏项目的签约，有助于将中国新能源领域优势产能进一步带入老挝，带动当地能源转型和产业链升级，提升中老电力互联互通水平。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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