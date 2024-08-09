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中方强调反恐不能成为干涉别国内政的借口

2024年08月09日13:36 | 来源：新华网
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新华社联合国8月8日电（记者 潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽8日在安理会“恐怖行为威胁国际和平与安全”公开会上发言时说，反恐不应成为大国博弈的工具、地缘政治的筹码，更不能成为干涉别国内政的借口。

耿爽说，当前，恐怖主义仍然对国际和平与安全构成威胁。面对复杂严峻的反恐形势，各国要秉持共同安全理念，摒弃意识形态偏见，杜绝“双重标准”和选择性反恐，切实尊重和保障每个国家的安全。

耿爽强调，各国应加强合作，积极推进集体反恐机制建设，加大早期预警、反恐融资、旅行限制、边境监管、情报交流等领域反恐合作。各国还应深入研究和积极应对新兴技术对国际反恐斗争的影响，共同应对反恐领域新威胁、新挑战。

耿爽指出，单纯依靠军事手段难以彻底消灭恐怖主义。地区国家在反恐的同时，应重视消除贫困、提升教育、扩大就业、发展经济，不断探索符合本国国情的发展道路。国际社会应加大发展援助，支持和帮助有关国家解决债务、融资等难题，提升社会经济可持续发展能力。

耿爽说，要推动地区冲突和热点问题的政治解决，改善冲突地区人道形势，防止恐怖势力借乱生事、趁机渔利。中方特别呼吁国际社会共同努力，推动加沙尽快实现停火，让地区紧张局势尽快降温，全力防止冲突对抗进一步升级，造成更大灾难。

(责编：艾雯、崔越)

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