新华社万象8月8日电（记者马淮钊 赵旭）中国—老挝数字经济合作交流会暨老挝企业信用信息平台上线发布仪式7日在老挝首都万象举行，中老两国官员和企业代表出席当天活动。

此次会议以“共建数字丝路 共筑数字未来”为主题，中老双方嘉宾共话数字经济合作新思路，并见证两国政府共同指导、两国企业共同建设运营的老挝企业信用信息平台首发。

老挝企业信用信息平台支持查阅老挝及东盟相关企业的信用报告，同时支持对中国境内超5600万家企业信用数据进行在线验真，将提升老挝企业信用信息的透明度，为老挝企业参与国际经贸往来提供有力信息支持。

老挝央行副行长坎娇致辞表示，老挝企业信用信息平台的建立是老挝迈向金融现代化进程中的重要一步，为老挝经济金融发展铺设了坚实基石，将为老挝企业提供便捷、高效的金融服务。

老挝国家工商会执行副会长道旺表示，此次老中数字经济合作交流会是老挝数字化转型进程中的重要里程碑，将推动两国数字经济合作迈向新高度。

广西壮族自治区人民政府副秘书长、大数据发展局局长赵志刚致辞时说，期待进一步加强与老方在数字经济领域的合作，在跨国算力及数据要素跨境流动等方面探寻合作空间。

(责编：艾雯、崔越)