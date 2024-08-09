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以军轰炸加沙城造成至少15人死亡

2024年08月09日08:34 | 来源：新华网
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新华社加沙/耶路撒冷8月8日电（记者黄泽民 陈君清）巴勒斯坦加沙地带民防部门8日发表声明说，以色列军队当天轰炸加沙城两所学校，造成至少15人死亡。

声明说，这两所学校容纳了大量流离失所的民众，目前还有多人被困废墟下。

另据巴勒斯坦通讯社8日报道，以军当天还轰炸了加沙地带中部布赖杰难民营的一栋房屋，以及加沙地带南部汗尤尼斯一栋房屋，分别造成至少8人死亡和至少6人死亡。

以色列国防军8日下午发布声明称，以色列空军当天对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）两处位于加沙城的指挥和控制中心进行了袭击。指挥中心位于两所学校的大院内，武装人员从那里策划并实施针对以色列的袭击。

以军称，这是一次基于情报的精准打击，并称已采取多项措施降低对平民的附带损伤。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门8日早些时候发布的数据，过去24小时内，以军在加沙地带的军事行动造成22人死亡、77人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.9万巴勒斯坦人死亡、逾9.1万人受伤。

(责编：艾雯、崔越)

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