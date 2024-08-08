新华社金沙萨8月7日电 日前，由中国驻刚果（金）大使馆和刚果（金）国家广播电视台共同举办的“2024年中国电影周”开幕式在刚果（金）首都金沙萨举行。刚果（金）新闻和媒体部长兼政府发言人穆亚亚、文化部长埃莱贝、旅游部长姆潘比亚、内政部副部长特谢拉等政要，当地文化界人士、青年代表及在刚果（金）中资机构和侨胞代表300余人出席。

穆亚亚在开幕式上致辞表示，中华文明有着五千年悠久历史，电影周活动为刚果（金）民众了解中国文化、感悟两国人民的共同价值观提供了良机。刚方期待参加中非合作论坛峰会，愿同中方一道，继续落实好两国元首重要共识，在实现发展振兴的道路上相互支持。

中国驻刚果（金）大使赵斌说，中国电影生动形象地反映着中国的时代风貌，承载着中国人热爱祖国、无私奉献、团结友爱等精神品质，相信将引起当地观众深深的共鸣。此外，中方愿同刚方分享通过全面深化改革和高水平对外开放带来的发展红利，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

本届电影周的主题为“中刚友好：共同的价值观，同一个未来”，刚果（金）国家广播电视台第一频道计划于8月6日至12日展映《我和我的父辈》《长津湖》《峰爆》等中国影片。

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