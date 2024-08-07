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德国6月工业新订单环比增长3.9%

2024年08月07日09:08 | 来源：新华网
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新华社柏林8月6日电（记者车云龙）德国联邦统计局6日公布的数据显示，受国内新订单大幅增长推动，经季节和工作日调整后，德国6月工业新订单环比增长3.9%，结束连续五个月下滑趋势。

数据显示，6月德国国内新订单环比增长9.1%，国外新订单环比增长0.4%，其中来自欧元区的新订单环比下降0.3%，来自欧元区以外的新订单环比上升0.9%。

德国联邦统计局当天在一份声明中说，6月工业新订单上升尤其得益于汽车行业，该行业新订单环比大幅增长9.3%。飞机、船舶、火车等制造业新订单环比增长11.7%，金属制品业新订单环比增长9.8%，也对工业新订单增长产生积极影响。

数据还显示，今年第二季度德国工业新订单环比下降1.4%。此外，德国联邦统计局将5月工业新订单环比降幅从1.6%调整为1.7%。

德国联邦经济和气候保护部当天发表声明指出，今年以来，德国工业新订单首次实现增长，且当前迹象表明下半年企业投资意愿增加、设备投资回升。不过，受内外因素影响，德国工业经济全面复苏的可能性暂时不大。

(责编：艾雯、崔越)

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