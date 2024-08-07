本报记者 许海林 颜 欢

走进西班牙智库“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯的家，首先映入眼帘的是挂在墙上的红灯笼和龙年玩偶。来到客厅，穆尼奥斯热情地向记者介绍起一位中国画家不久前送给他的油画。油画描绘的是春天生机盎然、莺啼燕语的景象。“我在中国看到的就像这幅画一样，充满了生机和希望。”穆尼奥斯说。

穆尼奥斯1978年第一次访问中国，从此与中国结下不解之缘。“过去40多年，我到访中国百余次，在我看来，中国经济的快速发展堪称奇迹。”穆尼奥斯说，“在短短几十年的时间里，中国摆脱了贫穷落后的面貌，一跃成为全球第二大经济体，这让许多外国人感到吃惊，但我对此并不意外。通过近距离观察，我更能理解中国的发展并不是一蹴而就的，而是一个循序渐进的过程。我十分有幸见证了这一伟大的进程。”

随着对中国的认识和了解不断加深，穆尼奥斯愈发感到西方对中国认知的不足。“我一直在想，如何才能更好地把中国取得的发展成就以及发展经验介绍给西班牙民众。出于这样的考虑，我和伙伴一起创立了‘知华讲堂’。经过不断发展，‘知华讲堂’如今已成为西班牙民众认识和了解中国的一家权威智库。”穆尼奥斯还出版了《中国之谜》《2050的中国》《21世纪的中国》《中国归来》等著作，讲述中国发生的巨大变化。

“知华讲堂”目前汇聚了100多名各领域专家，其中有律师、外交官、企业家以及哲学家等。穆尼奥斯坦言，西班牙民众对中国缺乏了解的状况已经有了不少改变，很多民众开始关注中国在科技、经济等领域的发展。“‘知华讲堂’致力于在西班牙和中国之间架起理解与沟通的桥梁，促进两国经贸等各方面交流合作。无论是企业家、教育界人士还是政治家，都信任并参与到我们的探讨中，一起增进对中国的认识和了解。”穆尼奥斯说。

自去年12月起，中国先后对包括西班牙在内的多国试行单方面免签政策，取得积极成效。穆尼奥斯表示：“希望未来可以组织更多团组到中国参观访问，亲眼见证、亲身体会中国的发展变化，探寻中国快速发展的成功密码。”

“中国以实际行动推动世界和平与发展。如今，高质量共建‘一带一路’取得丰硕成果，为共建国家带来了实实在在的好处。”穆尼奥斯说，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等正获得国际社会越来越多的支持。“三大全球倡议为促进地区和全球携手合作、共同发展贡献了中国智慧。”

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2024年08月07日 03 版）

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